Bayern-icoon Philipp Lahm haalt uit naar PSG: "Dit is geen team, maar een luxewinkel"

Het tweeluik tegen zijn ex-club Bayern München in de Champions League sprak boekdelen, vindt Philipp Lahm. Ondanks Qatarese investeringen blijven de sportieve successen in Europa voorlopig uit voor Paris Saint-Germain.



Deze nieuwe Champions League-exit is volgens Lahm het bewijs dat het project van de Qatari gedoemd is om te mislukken. "Ik heb medelijden met de fans die afgereisd zijn naar München. Ze worden keer op keer teleurgesteld in Europa", dixit de 39-jarige Duitser in Die Zeit.