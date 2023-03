Soeverein Bayern München dompelt ambitieus PSG opnieuw in Europese rouw

Bayern München - PSG in een notendop:

Nieuwe Parijse desillusie

Met het mes op de keel. Na de 0-1-nederlaag tegen Bayern in de heenwedstrijd stond PSG voor een zware opdracht in een propvolle Allianz Arena. Een nieuwe vroege uitschakeling in de Champions League dreigde voor de rijke Parijzenaars, vedetten Messi en Mbappé moesten het tij zien te keren.

Voor de rust toonde PSG dat het zijn opdracht wel ter harte nam. Mbappé dreigde al vroeg, Messi wist zich één keer van zijn Duitse gordel te ontdoen. In minuut veertig leek de belangrijke 0-1 ook te vallen na geknoei van Sommer, maar Vitinha trapte te zwak naar de open doelmond en De Ligt weerde nog in extremis.

Tot daar het Parijse gevaar, want Bayern nam na de rust de regie volledig in handen. In drie bedrijven eiste de hoekige Choupo-Moting vervolgens een hoofdrol op: eerst talmde hij te lang, daarna zag hij een doelpunt afgekeurd voor buitenspel, en finaal tikte hij de bevrijdende 1-0 wél binnen.

De thuisploeg zat in een zetel en kwam daar niet meer uit, al moest Sommer zich wel nog één keer strekken op een kopbal van Ramos. Een volstrekt onzichtbare Messi stond symbool voor de Parijse onmacht, terwijl Bayern naar hartenlust counterde. Op zo'n tegenaanval zorgde invaller Gnabry in het slot nog voor de 2-0.

Bayern plaatst zich zo voor de kwartfinale van de Champions League, terwijl PSG er voor de vijfde keer in zeven jaar al in de achtste finales uit ligt. De rijke Qatarese eigenaars zullen stilaan moedeloos worden, want voor de zoveelste maal grijpen ze naast hun heilige graal.