Bayern wint kraker tegen PSG, twee doelpunten van invaller Mbappé afgekeurd

clock 90+5'

tweede helft, minuut 95. einde: 0-1. Een vrije trap in de handen van Donnarumma is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd. Bayern verdedigt over 3 weken een 1-0-voorsprong in de 1/8e finales van de Champions League. De Duitse kampioen was lang baas in Parijs, tot Mbappé het terrein op snelde. Twee keer werkte hij de 1-1 in doel, twee keer na buitenspel. .