Kylian Mbappé blijft strijdvaardig: "We trekken naar München om ons te kwalificeren"

Paris Saint-Germain kon lang geen vuist maken in eigen huis. Tot Kylian Mbappé inviel. Met zijn snelheid bracht hij Bayern München flink in de problemen, maar het bleef wel 0-1.

"We moeten ons vooral optrekken aan de slotfase van de wedstrijd", vindt de aanvaller.

"We verkeren nu in een minder gunstige positie, maar we hebben laten zien dat we het Bayern moeilijk kunnen maken."

"We trekken naar München om ons te kwalificeren. Als we aanvallend voetballen, zullen ze niet op hun gemak zijn", maakt Mbappé zich sterk.

De Franse aanvaller is maar net hersteld van een dijbeenblessure. "Ik had veel zin om te spelen, om mijn vrienden te helpen en voor de nodige energie te zorgen. Daarom heb ik dag en nacht gewerkt."