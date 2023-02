Milan trekt met kleine bonus naar Tottenham, De Ketelaere laat grotere voorsprong liggen

Milan - Tottenham in een notendop

Brahim Diaz zet Milan snel op voorsprong

Tottenham was zonder ideeën afgereisd naar Milaan en ook een hardwerkende Kane kreeg de Engelse motor niet aan de praat. Het resultaat was een bijna slaapverwekkend vertoon.

Bij Milan kwam al het gevaar vanaf de linkerflank van Theo Hernandez. Bij een van de rushes van de Franse linksachter was Brahim Diaz - de concurrent van De Ketelaere - goed gevolgd. In 2 keer en al duikend kreeg hij de rebound in doel: 1-0.

Charles De Ketelaere zorgt nog voor wat opwinding

Zo bleef het 1-0, de eerste zege van Milan tegen een Engelse ploeg sinds 15 februari 2012. Toen had het maar net genoeg aan een 4-0-voorsprong om Arsenal uit te schakelen in de 1/8e finales van de Champions League. Volstaat een 1-0 tegen Tottenham?

Stefano Pioli: "Dit moet ons vertrouwen geven"

"Ik ben tevreden", zei Milan-coach Stefano Pioli na de zege tegen Tottenham. "Het was een moeilijke wedstrijd, een echt gevecht zoals we verwacht hadden. Het is een echte collectieve prestatie van de hele ploeg geweest."

"We hadden misschien wat meer vooruit kunnen spelen, zeker in de tweede helft. Op het einde kregen we ook nog twee mooie kansen, maar de bal wou er niet meer in. Toch zijn er veel positieve dingen om te onthouden."

"Mijn spelers zijn genereus geweest in de inspanning en waren de hele match solidair met elkaar. Maar dit is pas de eerste stap, de tweede stap zal moeilijker en belangrijker zijn", beseft Pioli. "Maar dit moet ons vertrouwen geven."