Ploegleider: "Zonder Van Aert en Pogacar is het moeilijker koersen voor Van der Poel"

"Of de rug nu geen thema meer is? We hebben het zeer goed onder controle. Als hij zijn oefeningen blijft doen en zich aanpast, dan valt het mee. Het blijft een werkpunt, maar dat heeft elke professionele atleet."

Ook Roodhooft beseft goed genoeg dat het WK "een mentale bevrijding" was. "Het bevestigde ook dat zijn rugprobleem onder controle is. En dat was zeer belangrijk voor hem."

Een maandje geleden won de Nederlander het WK veldrijden. "Hij was toen in topvorm, heeft een weekje vakantie genomen en heeft daarna goed getraind in Spanje."

"Alleen de zege goed genoeg? Dat is een beetje overdreven"

Van der Poel staat er wel vrijwel altijd meteen. "Het klopt dat hij al vaak zijn eerste wedstrijd gewonnen heeft. Zoals ik het zie, denk ik dat we hem mogen verwachten zaterdag. Zo eerlijk moeten we zijn."

Christoph Roodhooft in onze radio-uitzending: "Voor de sport is het sowieso jammer dat ze er niet bij zijn en voor Mathieu is het soms zelfs moeilijker om te koersen zonder hen dan met hen."

In Siena loopt de Nederlander Tadej Pogacar en Wout van Aert niet tegen het lijf. Wie dacht dat zijn ploeg een gat in de lucht springt, komt bedrogen uit.

Is dan alleen een zege goed genoeg in Siena? "Dat is een beetje overdreven. Als die niet volgt na een bijzonder goeie wedstrijd, dan is dat jammer. Maar meer ook niet."

"Het is niet evident om te winnen, ook niet voor Mathieu van der Poel."

Ook niet in de ploeg, want Alpecin-Deceuninck wacht nog op een eerste zege. "We zijn ons goed bewust van de voorbereiding die we achter de rug hebben."

"We hebben minder gekoerst en er werd gekozen voor hoogtestages. We volgen onze eigen strategie en het is vroeg om die nu al af te schieten. We behouden het vertrouwen in onze aanpak en renners."