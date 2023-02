VAR-coördinator Dierick legt uit waar het misliep: "Ze hebben fase Buchanan te snel gecheckt"

Aan de camerabeelden lag het niet. De elleboogstoot van Club-speler Tajon Buchanan op Gent-aanvaller Gift Orban was duidelijk zichtbaar, maar toch riep de VAR niet in het oortje van Erik Lambrechts.

Iedereen verwacht dat de foutenmarge nul is, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk.

Een woedende coach Hein Vanhaezebrouck sprak over "het failliet van de VAR", maar Dierick verdedigt de videoscheidsrechters. "Ik weet dat er fouten zijn gebeurd, maar we mogen het positieve niet vergeten. Er zijn ook correcte interventies geweest."

"Tot nu toe zijn er dit seizoen ongeveer 15 fases verkeerd beoordeeld. Als je kijkt hoeveel VAR-interventies we doen, dan is dat cijfer verwaarloosbaar. Maar ik begrijp dat die gemiste interventies eruit springen."

"Iedereen verwacht dat de foutenmarge nul is, maar jammer genoeg is dat niet mogelijk. We blijven mensen en mensen zullen ook als VAR fouten blijven maken. Ik ga akkoord dat het een fout is, maar gedane zaken nemen geen keer."

Dierick doet er ook alles aan om de foutenmarge zo klein mogelijk te houden. "Elke week krijgen de scheidsrechters feedback. Elke week tonen we ze ook clips uit verschillende competities om te beoordelen."

"We zien daar een positieve evolutie in. Maar je mag nog zo veel oefenen, het moment dat het ertoe doet, moet het wel juist zijn."