Van "pure schande" tot "we dienen klacht in": de drie VAR-fases die het weekend beheersten

Cercle woest na aanslag op Majecki: "We dienen klacht in"

Consternatie bij Cercle Brugge, zaterdagavond. In de eerste helft ging Eupen-aanvaller Djeidi Gassama met gestrekt been door op het borstbeen van Radoslaw Majecki.



De doelman hield er een scheur in de borstspier aan over en staat zes weken aan de kant, maar de VAR kwam niét tussen.

"We begrijpen niet dat de VAR niet tussenbeide kwam. In het verleden hebben we de scheidsrechters en het Referee Department telkens op een constructieve wijze benaderd", klinkt het in een communiqué op de website van de vereniging.

"We hebben begrip dat hun werk moeilijker wordt wegens de snelheid en de evolutie van het spel. Wel is het zorgwekkend dat er week na week fouten worden gemaakt die het imago en de reputatie van onze competitie aantasten. We dienen klacht in bij het Referee Department en verwachten een duidelijk signaal.”