Elke maandag blikt Peter Vandenbempt terug op het voetbalweekend. Deze week staat hij stil bij de (onopgemerkte) actie van Buchanan in Club Brugge - KAA Gent, de nieuwe nederlaag van vicekampioen Union en het gejammer van de "immer vriendelijke" Anderlecht-coach Brian Riemer.

De druk is even van de ketel in Brugge