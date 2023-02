Geraerts ziet klein voordeel: "Union Berlijn kent ons stadion nog niet, want we spelen ergens anders"

Union had gedroomd van een duel tegen Juventus, Manchester United of AS Roma, maar moet het stellen met een herkansing tegen Union Berlijn, al twee keer de tegenstander in de groepsfase.

De Brusselaars wonnen toen met 0-1 in Berlijn en verloren thuis met 0-1. Coach Karel Geraerts weet dus wat hij moet verwachten.

"Union Berlijn staat op kop in de Bundesliga. Dat was een paar maanden geleden zo en dat is vandaag nog altijd zo. Het is dus een heel goede ploeg", vertelde hij na de loting.

"Ik had liever een andere tegenstander gezien, maar de loting heeft er anders over beslist. Ik ben eerlijk gezegd niet ontgoocheld. Een achtste finale in Europa speel je om te winnen, ongeacht wie de tegenstander is."