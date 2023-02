"We mogen niet verwachten dat Lotte Kopecky elk jaar de Strade én de Ronde wint"

Karl Vannieuwkerke predikt realisme: "We mogen niet verwachten dat ze elk jaar de Strade Bianche én de Ronde van Vlaanderen wint. Een van die koersen of Roubaix winnen en je voorjaar is super."

"We hebben in ons land heel lang uitgekeken naar zo'n renster. Jolien D'hoore was wereldtop, maar ze was niet van dit kaliber in deze koersen."

"Die wereldtop is zo sterk en breed geworden en was weggespurt van D'hoore in de herfst van haar carrière. Maar Kopecky heeft stappen gezet die geen andere Belgische al gemaakt heeft."

"Ze is heel gestaag gegroeid", besluit Beyen. "Daarom zal ze lang blijven staan waar ze nu staat."