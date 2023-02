Evenepoel steekt al hand uit naar eindwinst: "Alle renners van UAE achtergelaten, ze zullen geprikkeld zijn"

Door de tegenwind klitte het toch weer samen in de woestijn. "Maar we konden een tweede waaier opzetten en die is wel tot de finish gegaan. Ik zat dus twee keer in de goede waaier."

"We wisten dat de start heel nerveus zou zijn, dus het was een voordeel dat ik vooraan mocht starten. Het duurde wel even voor we echt weg waren."

Adam Yates (UAE Team Emirates) en co. misten de waaierslag en hebben een stevige kloof goed te maken op de kopman van Soudal-Quick Step. "Ik zat vanaf kilometer nul in de vuurlinie", vertelt Evenepoel.

Een hele dag was hij druk in de weer. Remco Evenepoel was voortdurend vooraan te bespeuren, mengde zich zelfs in een tussensprint en zag zijn inspanningen aan de streep beloond met een bonus van ruim een minuut.

In mijn eerste jaar werd ik nog zoek gereden en zat ik nooit in de goede waaier. Ik heb veel geleerd.

Nochtans kreeg Evenepoel in het begin van zijn profcarrière nog het verwijt dat hij niet in waaiers kon rijden.

"Ik heb er veel in geleerd", geeft hij toe. "In mijn eerste jaar werd ik nog zoek gereden en zat ik nooit in de goede waaier. Nu zat ik al twee koersen op een rij in de goede waaier: in de Benelux Tour en hier. Het was een goede dag voor mij."



Dat is nog een understatement, want met de bergritten in het vooruitzicht heeft Evenepoel al een mooie voorgift op zijn grootste concurrenten. "We hebben alle mannen van UAE achtergelaten", aldus Evenepoel. "Ze zullen geprikkeld zijn om aan de bergritten te starten."



"Het is beter met zo'n mooie voorsprong aan de bergritten te beginnen dan met zo'n achterstand. We hebben ook vol doorgereden en geen energie gespaard, want we zaten meteen met het klassement in onze gedachten."