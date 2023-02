Met het blote oog niet te zien: Merlier wint rit 1 in UAE Tour na nagelbijter tegen Ewan

Tim Merlier (Soudal-Quick Step) is uitgeroepen tot winnaar van de openingsrit van de UAE Tour. De Belgische kampioen moest lang wachten op de fotofinish na een razend spannende sprint tegen Caleb Ewan (Lotto-Dstny), maar haalde het (zeer) nipt. Wereldkampioen Remco Evenepoel deed in de versplinterde waaierrit een uitstekende zaak in het klassement.