Tim Merlier na millimetersprint: "Ik verloor nog bijna door mij er bij neer te leggen"

De speaker vatte het goed samen: de jury moest in de pixels duiken om een winnaar aan te duiden.

"Je moet de zege opeisen, zegt men altijd. Caleb Ewan deed dat duidelijk en zo verloor ik misschien nog bijna door mij er bij neer te leggen en er niet in te geloven", vertelde Tim Merlier, uiteindeliijk de gelukkige, aan Renaat Schotte.

"Ik heb me er niet mee gemoeid en ik heb de jury hun werk laten doen."

"Ja, dit doet heel veel deugd. Ik wist dat het een harde koers zou worden, maar ik liet me verrassen bij de waaiers. Er was een valpartij van een ploegmakker en ik was even van slag."

"Ik zat in de tweede waaier, maar ik heb mezelf weer sterk gemaakt en ik heb gezegd dat ik al meer vanuit de tweede waaier gewonnen heb dan vanuit de eerste."

In aanloop naar de sprint reed Remco Evenepoel nog even weg. "Een goeie zet, zo kon ik achteraan met Bert Van Lerberghe postvatten en konden we de laatste bocht met snelheid ingaan. De lead-out van Lotto remde ons wat af, maar het was net, net, net genoeg."

Morgen wacht de ploegentijdrit: kicken of afzien? "Ik dacht eerst aan het eerste, maar nadat ik Remco heb zien rijden en als ik mijn benen voel, dan wordt het de hel. Het is met een bang hartje..."