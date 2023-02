Franse mannenploeg houdt Johannes Bø van 6 op 6 gouden medailles, België 19e op WK biatlon

De Noren domineerden dit seizoen de aflossing, Frankrijk pakte voor het eerst nog eens deze titel sinds 2020. De Fransen maakten het verschil in het schieten met 9 missers. Noorwegen schoot 14 keer mis, Zweden 13 keer. Bij de laatste schietstand - toen Bø naderde - was de foutloze Fillon Maillet de sleutel tot de Franse overwinning. Het Belgische viertal, Thierry Langer, Florent Claude, Césard Beauvais en Marek Mackels, finishte op een kleine 10 minuten achterstand op de winnaars met een totaal van 20 schietfouten.

De wedstrijd bij de mannen vond plaats in erg winderige omstandigheden, er was vooraf even sprake van uitstel, maar de organisatie gaf toch groen licht. Quentin Fillon Maillet haalde als slotskiër de buit binnen voor Frankrijk, dat na 4x7,5 km ruim 38 seconden voorsprong had op Noorwegen. Zweden pakte brons op 1'39"9.

Geen Grand Slam voor Bø

De suspense hing in de Duitse lucht. Johannes Bø had in het bos van Thüringen al de gemengde aflossing per team en individueel gewonnen, de sprint, de achtervolging en de individuele race. Een triomf vandaag zou een 7 op 7 - het maximum - hebben kunnen betekenen. Morgen eindigden de wereldkampioenschappen met de massastart.



De 29-jarige Bø is een fenomeen: hij won al 3 keer de algemene wereldbeker, pakte 4 gouden medailles op de Winterspelen in Peking 2022 en zit aan 17 wereldtitels (op een totaal van 30 WK-medailes).