Mauri Vansevenant komt na lastig jaar weer boven water in Oman: "Kwam moeilijk uit negatieve spiraal"

Tot enkele jaren geleden was Mauri Vansevenant - na Remco Evenepoel - dé Belgische wielerhoop in bange dagen. Net toen het leek dat Vansevenant aan alle kanten was voorbijgestoken door nieuw Belgisch talent geeft hij nog eens zijn visitekaartje af in de Ronde van Oman. "Ik heb mijn draai gevonden, voel me nu goed bij mijn rol in de ploeg."