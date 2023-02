Mauri Vansevenant wint pittige slotrit in Oman, eindzege is voor Amerikaan Jorgenson

"Save the best for last", moeten ze in Oman gedacht hebben, want de slotetappe in de vijfdaagse rittenkoers was meteen ook de koninginnenrit. Het peloton kreeg een parcours van 147 kilometer voor de kiezen, met als climax de klim naar Jabal Al Akhdhar, ook wel Green Mountain genoemd.

De vroege vlucht, met onder meer de Belgen Lawrence Naesen en Cériel Desal, werd door het peloton netjes binnen schot gehouden. Eenmaal op de flanken van Green Mountain werd de gashendel flinken opengedraaid, waardoor de aanval ten dode opgeschreven was.

Rein Taaramäe oogde sterk bergop en voerde een serieuze schifting door. Alleen Matteo Jorgenson, Mauri Vansevenant en Geoffrey Bouchard konden het tempo van de Estse klimgeit volgen.



In de laatste kilometer deed Vansevenant een gooi naar de ritzege én de eindwinst. De jonge Belg deed er alles aan om Jorgenson overboord te gooien, maar de Amerikaan kraakte niet.

Vansevenant moest vrede nemen met de dagzege, de Ronde van Oman komt op het palmares van Jorgenson. Die heeft in het eindklassement één seconde voorsprong op Vansevenant.