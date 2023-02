Hatayspor en Gaziantep trekken zich terug uit Turkse voetbalcompetitie

"Na een dergelijke ramp kunnen we niet eens over voetbal praten", staat zondag in een verklaring op de website van Gaziantep, dat in de hoogste afdeling (Süper Lig) op de tiende plaats staat. Gaziantep ligt in het zuidoosten van het land, waar zo'n 30.000 doden gevallen zijn door de aardbevingen.

"Het is voor onze club niet mogelijk om onder deze omstandigheden onze sportieve activiteiten voort te zetten", klinkt het. Gaziantep was ook nog actief in het Turkse bekertoernooi, maar heeft zich daar eveneens uit teruggetrokken.



Met middenvelder Muhammed Mert (28), een voormalig jeugdspeler van Genk die in Hasselt werd geboren, telt het team een Belg in de rangen. Hij kwam dit seizoen drie keer in actie.

Eerder deze week besloot Hatayspor, de nummer 14 in het klassement, zich al terug te trekken. Die club komt uit de provincie Hatay, die zwaar getroffen is door de aardbevingen. De Ghanese voetballer Christian Atsu van Hatayspor is nog steeds niet gevonden. Hij zou nog onder het puin liggen, net als de technisch directeur van de club.