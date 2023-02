Woordvoerder club: "Christian Atsu levend teruggevonden, directeur nog onder puin"

De Turkse voetbalbond heeft de wedstrijden van deze week in de nationale competities uitgesteld vanwege de aardbevingen in het zuidoosten van het land. Maandag stonden drie duels in de hoogste afdeling op het programma, maar die gaan niet door. Ook in tweede klasse is een wedstrijd afgelast.



Onder meer Fenerbahçe, de nummer 2 van de Turkse Süper Lig, zou maandag in actie komen. De club van Rode Duivel Michy Batshuayi zou tegen Konyaspor spelen. Fenerbahçe meldde via Twitter bijstand te zullen verlenen bij de "nationale ramp".