Luca Brecel met comeback naar 1/8e finales op German Masters

Stevens (WS-52) staat een pak lager op de wereldranglijst dan Brecel, maar hij was in zijn loopbaan wel al goed voor twee WK-finales en de titel op het UK Championship in 2003. Een brok ervaring, en hij nam tegen Brecel ook de beste start met een 128-break.

In een zeer matig tweede frame liet Brecel een pak kansen onbenut. Stevens profiteerde en verdubbelde zijn voorsprong.

Daarna schoot Brecel in actie en hing hij de bordjes gelijk. De 27-jarige Limburger, in 2016 verliezend finalist in Berlijn, ging op zijn elan verder en pakte met breaks van 51 en 84 de drie volgende frames voor een 5-2 overwinning. Stevens scoorde in de laatste vier frames geen enkel punt.

Voor een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het op tegen de winnaar van het duel tussen de Engelsman Robert Milkins (WS-31) en de Welshe amateur Daniel Wells.