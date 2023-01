"Wat een grap": collega's steunen gevallen James Knox na diskwalificatie

De Tour Down Under lijkt wel de Tour de France, want de eerste twee ritten in lijn waren bijzonder hectisch.

Gisteren was James Knox een van de slachtoffers van de vele valpartijen. De Brit bereikte de finish, maar daar wachtte hem de onaangename boodschap dat hij uitgesloten werd. In het juryrapport werd "stayeren" als verklaring voor de strenge straf gegeven.

Op zijn sociale media gaf Knox vandaag zijn versie van de feiten. In zijn statement legt hij uit hoe hij medische assistentie had ingeroepen na zijn val.

Knox liet - zoals wordt voorgeschreven - uitgebreid controleren of hij geen hersenschudding of breuken had opgelopen.

Dat nam echter wat tijd in beslag en na een fietswissel zette Knox zijn achtervolging in. Van de auto's kreeg hij evenwel geen steun. De commissarissen lieten dat niet toe, hoewel vrijwel iedereen in het peloton in zo'n situatie een oogje dichtknijpt.

"Ik weet niet zeker waarom ze zo oordeelden. Ik hoopte gewoon de staart van de karavaan te bereiken om zo in deze koers te blijven, een koers waarvoor ik de halve wereld ben rondgereisd."