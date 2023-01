Rohan Dennis slaat een dubbelslag in Tour Down Under

Bekijk de laatste kilometer:

De wind speelt mee, Aussies boven op laatste klim

Na de proloog eergisteren en een sprintersrit gisteren kregen de aanvallers vandaag hun kans. Ook de wind zou onderweg zijn rol kunnen spelen. Johan Jacobs en Manuele Boaro wilden de waaiers voor zijn en trokken op avontuur. Tevergeefs, want de wind speelde inderdaad zijn spel en na 50 km brak het peloton in stukken. De meeste favorieten zaten vooraan en eenmaal het parcours draaide, keerde ook de rust terug in het peloton. Op 20 km van de finish lag de top van de laatste scherprechter van de dag, Nettle Hill (2,5 km aan 6,8%, gemiddeld). Het tempo daarnaartoe lag hoog, de nervositeit steeg en Michael Matthews, die onderweg net zoals woensdag bonificaties had gesprokkeld met het oog op de eindwinst, stond plots aan de kant met materiaalpech. Jay Vine opende niet veel later als eerste de debatten bergop, Simon Yates schoof mee, net zoals Rohan Dennis, Mauro Schmid en Jai Hindley. De vijf rondden de top met een bonus van zo'n 25 seconden op een uitgedund peloton, waar Matthews opnieuw was komen aansluiten. (lees voort onder foto)

In de afdaling en het vlakke gedeelte naar de finish bouwden de vijf - waaronder dus 3 Australische toppers - hun voorsprong verder uit tot 40 seconden. Achter hen kreeg leider Bettiol af te rekenen met krampen en viel zijn EF-team weg in de achtervolging op de vluchters.



Vooraan was het Hindley die er in het slot vanonder muisde, maar Dennis had nog iets in de tank en ging hem voorbij. Goed voor de winst met 2 seconden voorsprong op Vine.



Caleb Ewan won 11 seconden later de pelotonsprint. Dennis is de nieuwe leider met 3 seconden voorsprong op Vine en 12 op Magnus Sheffield.