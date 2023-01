"Anderlecht-fans moeten er rekening mee houden dat Vandenhaute de club vorig jaar heeft gered"

Ik weet niet of zo'n cijfer statistisch betrouwbaar is. Maar dat supporters het ontslag van een voorzitter gaan eisen, gaat voor mij te ver.

Ik vraag me altijd af: "De fans, wie zijn dat nu eigenlijk?" Is dat de luidruchtige meerderheid? Of de zwijgende minderheid?

"Het beleid wordt niet bepaald door de supporters"

Als er telkens wordt ingegaan op de eisen tot ontslag, dan was Vincent Kompany vorig jaar in de loop van het seizoen al geen trainer meer geweest van Anderlecht.

Toen verweten de fans het bestuur van Anderlecht dat ze veel te lang vasthielden aan Kompany wegens zijn naam.

Frank Vercauteren wordt nu ook naar voren geschoven als een icoon dat opzijgeschoven is. Je wil niet weten hoe vaak Vercauteren in zijn vorige periode als Anderlecht-coach is weggehoond in het Van den Stock-stadion.

Herman Van Holsbeeck werd zowat elk jaar buitengeroepen. Om maar te zeggen: het beleid van de club wordt niet bepaald door de supporters, maar door de bestuurders van de club.

Wat zeker waar is: Vandenhaute heeft fouten gemaakt. Als hij zegt dat de werkwijze van Mazzu en zijn voetbal te ver stonden van de moderne manier van spelen dat Anderlecht wil, dan heb je slecht je huiswerk gemaakt. Iedereen weet hoe Mazzu werkt.

Maar als je de fans meteen na de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League eind augustus had gevraagd of Mazzu een miscast was, dan zou het antwoord misschien wel anders geweest zijn. Want in het stadion werd de naam van Mazzu die avond gescandeerd.