UEFA zet VAR ook in de Conference League al in vanaf de knock-outfase

In de Champions League en de Europa League was er voor Nieuwjaar al een VAR voor de matchen in de groepfase, maar niet in de Conference League. Vorig seizoen was er in de 3e Europese beker pas een videoscheidsrechter vanaf de halve finales.

Nu heeft de UEFA er dus voor gekozen om de VAR al vroeger in te schakelen. Vanaf de knock-outfase zal er bij elke wedstrijd een VAR beschikbaar zijn.

In de Conference League zijn nog 2 Belgische teams actief. AA Gent en Anderlecht spelen op donderdag 16 februari de heenmatch in de play-offs van de knock-outfase. AA Gent treft dan Qarabag FK, Anderlecht reist naar Loedogorets.