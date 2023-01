Welcome back! De Tour Down Under knalt het wielerjaar op gang

Zo was het in 2020:

Eind januari 2020 zoemde het coronavirus al ergens rond, maar in tempore non suspecto had het internationale peloton nog de oversteek naar Australië gemaakt.

Sam Bennett, Caleb Ewan (2x) en Giacomo Nizzolo namen de sprinterskansen voor hun rekening, Richie Porte zette zich halfweg al in poleposition voor eindwinst.

Porte moest zijn leiderstrui nog even afstaan aan Daryl Impey, maar op zijn Willunga Hill ging hij in het shirt van Trek-Segafredo toch weer met de eindzege aan de haal. De winst in de slotrit was voor Matthew Holmes.