Caleb Ewan struikelt niet en warmt zijn motor op met sprintzege in Schwalbe Classic

De Tour Down Under heeft vooral veel Australische toppers kunnen verleiden voor de eerste editie sinds 2020, het aantal topsprinters is zeer beperkt.

Caleb Ewan is de grootste naam die de sprints voor zijn rekening zal nemen in de Tour Down Under, maar de pocketspurter moet wel rekenen op de steun van een Australische selectie. Zijn team Lotto-Dstny is niet afgezakt naar Australië.

Dinsdag begint de Tour Down Under met een proloog in Adelaide, Ewan pikte in het criterium al zijn graantje mee. Hij was sneller dan onder meer Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) en Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck).

"Een nipte tweede plaats is jammer, maar het is ook geen slecht resultaat bij het begin van het seizoen", oordeelde runner-up Jordi Meeus.

"Mijn positionering kon misschien wat beter, maar nogmaals: een tweede plaats is uiteindelijk niet slecht."