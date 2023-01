Radja Nainggolan neemt afscheid van Antwerp: "Spijtig dat het zo moet eindigen"

Het was met veel tromgeroffel dat Radja Nainggolan in de zomer van 2021 aankwam bij Antwerp. Het afscheid is een stuk bescheidener.

Nainggolan wenst op Instagram Antwerp veel succes met een relatief korte boodschap.

"Spijtig dat het zo moet eindigen. Ik wil zeggen dat ik veel goede mensen heb leren kennen, vele goeie ploegmaats ook. Het enige dat ik tegen mijn ploegmaats wil zeggen is dat ze moeten blijven pushen om het doel Play-off I te bereiken. Ik wens hen het allerbeste. Dat is alles."

Nainggolan speelde zijn laatste wedstrijd voor The Great Old in oktober. Daarna werd hij uit de A-kern gezet omdat hij voor de wedstrijd tegen Standard op vapen betrapt werd, terwijl er in de stadions een rookverbod is.

Een week voordien was de voormalige Rode Duivel gearresteerd omdat hij zonder rijbewijs reed.



Antwerp-voorzitter Paul Gheysens had vorige maand al verklaard dat beide partijen zonder ruzie uit elkaar gaan. Al liet de voorzitter wel verstaan dat het vooral aan Nainggolan zelf lag dat het contract ontbonden werd.

"Je hebt spelers als Modric die op hun 36e nog fit zijn en je heb er bij wie het op hun 30e al niet meer gaat. Daar zit Radja tussen", klonk het.