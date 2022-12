Paul Gheysens: "Nainggolan is disciplinair niet meer in staat om als topsporter te leven"

Ligt er voor Radja Nainggolan een nieuwe werkgever onder de kerstboom? Paul Gheysens meent dat de middenvelder niet lang zonder club zal zitten. "Er is serieuze interesse uit het buitenland. Het zal van hem en zijn voorwaarden afhangen", weet de voorzitter.

Gheysens beklemtoont dat er bij Antwerp geen toekomst meer was voor Nainggolan. "Hij kon hier niet meer spelen. Dat was onmogelijk in deze groep. Dat betekent niet dat we in ruzie uit elkaar gaan. We hebben alles in der minne geregeld."

Als vrienden uit elkaar dus, al laat Gheysens de gelegenheid niet voorbijgaan om de beroepsernst van Nainggolan nog eens in twijfel te trekken. "Je hebt spelers als Modric die op hun 36e nog fit zijn en je heb er bij wie het op hun 30e al niet meer gaat. Daar zit Radja tussen", klinkt het.

"Ik denk dat zijn verhaal geschreven is, niettegenstaande zijn talent. Disciplinair is hij niet meer in staat om als topsporter te leven."