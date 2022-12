Toby Alderweireld gaat ook na WK door: "Ik blijf beschikbaar voor de Rode Duivels"

"Dat gesprek heb ik ook thuis gevoerd. Mijn vrouw zei dat ik mijn gevoel moest volgen en dat ze achter mij staat, wat ik ook zou beslissen. Dat heeft me gesterkt in mijn gevoel om door te gaan."

"Uiteraard was ik teleurgesteld na de uitschakeling. Ik heb tijd gehad om samen met mijn familie na te denken over mijn toekomst bij de nationale ploeg", vertelde Alderweireld op een persconferentie bij zijn club.

Roberto Martinez kondigde meteen na het teleurstellende WK aan dat hij stopt als bondscoach, in zijn zog volgde ook kapitein Eden Hazard. Ook verdediger Toby Alderweireld heeft na Qatar nagedacht over zijn toekomst.

"Na de eerste teleurstelling van het WK heb ik ook mijn eigen toernooi geanalyseerd en ik denk dat ik tevreden kan zijn over mijn niveau. Dan is het ook moeilijk om afscheid te nemen, vind ik."

"Ik kijk geen enkele WK-match, dat doet te veel pijn"

Alderweireld kwam ook nog eens terug op de discussie met Kevin De Bruyne tijdens de match tegen Canada. "Zulke dingen gebeuren nu eenmaal in het heetst van de strijd. We hebben dat uitgesproken in de kleedkamer. Zoiets toont wel aan dat we er allemaal echt mee bezig zijn."

Toby Alderweireld focus inmiddels weer op Antwerp, maar dat de pijnlijke WK-uitschakeling nog altijd nazindert, steekt hij niet onder stoelen of banken. "De ontgoocheling is er nog steeds", geeft hij grif toe.

De verdediger benadrukt dat er geen probleem was in de groep. "Dat zie je toch ook aan het feit dat er nu geen 7 of 8 spelers stoppen? Dat geeft toch aan dat niet iedereen het beu is. Het toont betrokkenheid. We lopen niet weg van een moeilijke periode, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. Dat zegt wel iets over deze groep", vindt Alderweireld.

De Rode Duivel had ook nog mooie woorden voor afscheidnemend bondscoach Roberto Martinez. "Ik heb hem na het WK nog gesproken, ja. Ik heb hem bedankt voor de voorbije 6 jaar. Dat is toch een groot onderdeel van mijn carrière."

"Roberto deed veel meer dan alleen maar de Rode Duivels. Hij deed ook de hele organisatie. Er staat iets moois nu. Er is een toekomstplan. Daar heeft hij een heel groot aandeel in, dat mogen we zeker niet onderschatten. Op lange termijn zullen we wel beseffen wat hij betekend heeft voor het Belgische voetbal."