"Ssst Roberto's Secret Party": KBVB zwaait Martinez uit, die samen met Sonck danskunsten toont

Het teleurstellende WK in Qatar betekende een afscheid in mineur voor Roberto Martinez.

Toch liet de Belgische voetbalbond zijn voormalige bondscoach niet in anonimiteit vertrekken. Zo organiseerde de KBVB vanavond een verrassingsfeest voor Martinez. Ook zijn vrouw en kinderen deelden in de festiviteiten.

In Tubeke verzamelden heel wat medewerkers uit de omkadering van alle nationale ploegen. Zo was Martinez naast bondscoach ook technisch directeur. Een taak die hem enkel lof opleverde. Futsal, Flames, G-voetballers, amateurs ... "Hij was overal", klonk het in koor.

Ook Jan Vertonghen was aanwezig om zijn trainer te bedanken voor de zes jaar lange samenwerking bij de nationale ploeg.

Het feest barstte in de late uurtjes volledig los. Zo liet Roberto Martinez zich nog opmerken op de dansvloer.