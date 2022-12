Futsal, Flames, G-voetballers en amateurs: zij zullen "benaderbare vakman" Roberto Martinez missen

Over de trainer Roberto Martinez waren de meningen verdeeld. Maar als technisch directeur? Alleen maar lovende terugblikken bij intimi, die de Spanjaard met pijn in het hart zien vertrekken. Een inzicht vanuit verschillende vakgebieden.

"Roberto was overal. Van de nationale U15 tot de Homeless Cup, de opening van een kunstgrasveld in provinciale, de launch van een zoveelste project, de opmars van de Red Flames tot de bronzen WK-droom."

De lovende getuigenis van een voormalige bondsmedewerker over de brede rol van Roberto Martinez bij de RBFA is niet de enige.

Ook Peter Vandenbempt liet het gisteren nog optekenen. "Martinez heeft het voorbije anderhalf jaar uitstekend werk geleverd bij de Belgische voetbalbond. Het professionalisme waarmee de bond een megasprong voorwaarts heeft gemaakt, moet behouden blijven." Hoe kijken enkele stakeholders terug op hun samenwerking met de Spanjaard?

Futsal: Warme man, gentleman, vakman

Voor Karim Bachar - bondscoach van het nationale Futsalteam - was het aftreden van Martinez niet verrassend, maar wel erg spijtig.

"Ik vind het enorm jammer. Martinez heeft heel goed werk geleverd achter de schermen rond bijvoorbeeld scouting, opleidingen en analyses."

"Ook het samenbrengen van de verschillende takken binnen de bond tot één geheel is heel belangrijk geweest. Voordien was er echt een scheidingslijn tussen alle afdelingen."

Of het nu bij de Flames, het futsal, de U-15 of U-17 was, Martinez was aanwezig en aanspreekbaar. Karim Bachar (bondscoach nationale futsalploeg)

De persoonlijkheid van Martinez zal Bachar naar eigen zeggen ook missen.

"Hij was altijd betrokken. Of het nu bij de Flames, het futsal, de U-15 of U-17 was, Martinez was aanwezig en aanspreekbaar."

"Hij kwam regelmatig kijken naar onze wedstrijden en schoof ook vaak aan bij gesprekken om zijn mening te geven, om te luisteren en bij te leren. Het geeft een gevoel van waardering dat iemand die aan het hoofd staat zoveel interesse toont in toch een klein onderdeel van het hele voetbalplaatje."

"Hij is een echte gentleman, een warme man, maar ook een vakman. Ik heb alleen maar respect voor wat hij teweeg heeft kunnen brengen. Het is belangrijk dat de werking nu wordt voortgezet en dat we stappen blijven zetten. Ik heb vertrouwen in de expertise die er is."

Red Flames: Professionalisering als rode draad

Ives Serneels (bondscoach van de Red Flames) was niet op de hoogte van de beslissing van Martinez en vernam het gisteren ook voor het eerst. "Ik had niet verwacht dat hij die mededeling al zo snel na de match ging doen", aldus Serneels. "Roberto is heel belangrijk geweest voor de federatie de voorbije jaren en heeft intern veel zaken in ontwikkeling gebracht. Hij heeft steeds zijn kennis en knowhow willen doorgeven en heeft onze federatie mee helpen uitbouwen tot waar ze nu staat." Voor Serneels is professionalisering de rode draad geweest doorheen het beleid van Martinez. "Hij heeft bij de Flames tot op de laatste dag mee nagedacht over hoe we konden blijven groeien. Het gelijkstellen van de Red Flames en Rode Duivels is ook iets waar hij zijn schouders mee heeft ondergezet. Van video-analyses tot het kunnen gebruiken van de faciliteiten in Tubeke, het zijn allemaal zaken die toch niet niks zijn voor ons vrouwenvoetbal."

Hij heeft bij de Flames tot op de laatste dag mee nagedacht over hoe we konden blijven groeien. Ives Serneels (bondscoach Red Flames)

En ook bij Serneels komt de betrokkenheid van Martinez terug.

"Als hij niet aanwezig was bij een wedstrijd van de Flames dan was het nadien altijd wel duidelijk dat hij de wedstrijd toch nog had bekeken. Ook door het sportieve en extra-sportieve te bundelen in Tubeke, zorgde hij er voor dat iedereen met iedereen omging."

Afscheid hebben de twee bondscoaches nog niet kunnen nemen, maar dat zal binnenkort nog wel volgen.

'Ik heb hem voor de wedstrijd tegen Kroatië nog een berichtje gestuurd, maar sindsdien niet meer. Dit lijkt me nu ook niet het beste moment want alles zal even moeten bezinken. Ik hoop en denk dat ik hem de komende dagen nog wel zal tegenkomen in Tubeke. Onze bureaus zijn namelijk maar 10 meter van elkaar verwijderd."

Amateur- en G-voetbal: Ambassadeur voor Belgische voetbal in totaliteit

Ook vanuit het amateurvoetbal zijn de verhalen over technisch directeur Martinez positief.

"Wij hebben hem leren kennen als iemand die heel benaderbaar is", vertelt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. "Bij sociale projecten was hij steeds aanwezig en geëngageerd." Anderzijds is ook de digitalisering van het amateurvoetbal mede de verdienste van Roberto Martinez.

"Onder zijn leiding is er met de overschotten van de winst uit het WK van 2018 een videoplatform opgericht voor het amateurvoetbal. De clubs kunnen daar gratis gebruik van maken en de kosten worden gedekt door de federatie."

"Alle clubs in 1e nationale en de hoge amateurreeksen kregen ook een camera en kunnen zo elke wedstrijd filmen. Die beelden worden geüpload en zo kunnen alle clubs van elkaar leren en tactisch stappen vooruit zetten. Dat zelf bekostigen is haast onmogelijk en dus is dat zeker een verdienste van Roberto."

Onder leiding van Martinez is er met een deel van de winst van het WK 2018 een videoplatform opgericht voor het amateurvoetbal. Nand De Klerck (Voetbal Vlaanderen)