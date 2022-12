Gedaan met WK-rust: Alderweireld, Vertonghen en Mignolet opnieuw in actie

clock 18:24 18 uur 24. JPL-Rode Duivels opnieuw in actie. Na bijna twee weken rust na de WK-uitschakeling was het vandaag einde vakantie voor de Rode Duivels die in actie komen in de Jupiler Pro League. Simon Mignolet, Hans Vanaken (Club Brugge), Toby Alderweireld (Antwerp), Jan Vertonghen en Zeno Debast (Anderlecht) stonden vandaag weer op het trainingsveld met hun Belgische ploeg. Ook de andere WK-gangers, zoals Tajon Buchanan en Denis Odoi bij Club Brugge, werden opnieuw op de club verwacht. Vincent Janssen, die nog maar net is uitgeschakeld met Nederland op het WK, krijgt van Antwerp nog wat extra rust. . JPL-Rode Duivels opnieuw in actie Na bijna twee weken rust na de WK-uitschakeling was het vandaag einde vakantie voor de Rode Duivels die in actie komen in de Jupiler Pro League. Simon Mignolet, Hans Vanaken (Club Brugge), Toby Alderweireld (Antwerp), Jan Vertonghen en Zeno Debast (Anderlecht) stonden vandaag weer op het trainingsveld met hun Belgische ploeg.



Ook de andere WK-gangers, zoals Tajon Buchanan en Denis Odoi bij Club Brugge, werden opnieuw op de club verwacht. Vincent Janssen, die nog maar net is uitgeschakeld met Nederland op het WK, krijgt van Antwerp nog wat extra rust.

clock 17:38 De Atletico-Belgen zijn al opnieuw in Spanje. 17 uur 38. De Atletico-Belgen zijn al opnieuw in Spanje.

clock 15:26 15 uur 26. Alderweireld ravot in Plopsaland. Toby Alderweireld is terug in België na de WK-uitschakeling en geniet van tijd met zijn gezin. Hij trok met zijn vrouw en kroost naar Plopsaland in De Panne. De kinderen maakten kennis met Maya De Bij, de attracties werden uitgeprobeerd en het gezin nam ook een plons in het subtropische zwembad.

clock 10:55 10 uur 55. NBA-tripje voor Eden Hazard. Eden Hazard heeft zijn eerste dag in pensioen bij de Rode Duivels doorgebracht in New York. De aanvaller keek naar de wedstrijd tussen de Knicks en lokale rivaal Atlanta Hawks. De steun van Hazard hielp, want de thuisploeg won makkelijk met 113-89.

clock 15:22 Kevin De Bruyne en kroost gaan op zoek naar de Kerstman in Lapland. 15 uur 22. Kevin De Bruyne en kroost gaan op zoek naar de Kerstman in Lapland

clock 15:21 15 uur 21. Thibaut Courtois neemt een break in een of ander zonnig resort. Thibaut Courtois neemt een break in een of ander zonnig resort

clock 15:20 Leander Dendoncker en zijn vriendin in Japan. 15 uur 20. Leander Dendoncker en zijn vriendin in Japan