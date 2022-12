Radja Nainggolan en Antwerp gaan in onderling overleg en per direct uit elkaar

Radja Nainggolan werd in de zomer van 2021 met veel tromgeroffel binnengehaald op de Bosuil. De komst van de 30-voudige Rode Duivel was een prestigetransfer van voorzitter Paul Gheysens, die Nainggolan naar Antwerp lokte met een naar Belgische normen exuberant contract voor 2 seizoenen.

Maar Nainggolan kon de hoge verwachtingen nooit helemaal inlossen en deed in Antwerpen vooral zijn etiket van "enfant terrible" alle eer aan. De inkt van het contract was nog maar net opgedroogd toen hij in het centrum van Antwerpen door de politie aan de kant gezet werd voor onder invloed en te snel rijden.

Enkele maanden later haalde hij zich ook de woede van de voorzitter op de hals toen hij in een filmpje de draak staak met het dak van de Bosuil, dat bij een herfststorm deels losgerukt was.

Tussendoor was het op sportief vlak veelal net te weinig en het recente vape-incident, waarbij Nainggolan een vape-toestel gebruikte op de bank van Sclessin, was wellicht de druppel te veel voor het Antwerp-bestuur. Het contract van de middenvelder, dat nog liep tot de zomer, is in onderling overleg ontbonden.

En zo is er dus sneller dan verwacht een einde gekomen aan het huwelijk tussen Nainggolan en Antwerp. De voormalige Rode Duivel kwam in 1,5 jaar 55 keer in actie voor de Great Old. Daarin was hij goed voor 6 goals en 5 assists.

Door de ontbinding van het contract is Nainggolan nu een vrije speler. Het is afwachten hoe groot de interesse nog is in de voormalige speler van onder meer AS Roma en Inter, maar een transfersom zal zijn nieuwe club dus niet hoeven te betalen.