Radja Nainggolan: "Ik begrijp niet waarom de deur helemaal dicht is bij Antwerp"

Radja Nainggolan wordt door Antwerp naar de uitgang geduwd na enkele incidenten de voorbije weken.

Zondag kondigde The Great Old aan dat de voormalige Rode Duivel niet uit de B-kern wordt opgevist. "De club zal meewerken aan een mogelijke transfer", klonk het.

"Het is een moeilijke periode", zuchtte Nainggolan vanmiddag voor Egypte-België bij vtm. "Maar ik heb genoeg meegemaakt in het verleden. Dit is iets kleins."

"Ik hoop dat alles op de juiste manier afgesloten wordt mocht er een einde aan komen. Op training ben ik vrij professioneel. Ik doe wat de club vraagt en ik heb dat altijd gedaan."