"Blessure Iserbyt is pijnlijk, maar gelukkig geen barst of breuk. Kneuzing aan linkerbeen bij Van Empel"

Het was zaterdag in de Wereldbekercross in het Italiaanse Val di Sole regen en zonneschijn voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Michael Vanthourenhout won de WB-cross, maar ploegmaats Eli Iserbyt en Fem van Empel kwamen zwaar ten val. "Eli is iemand die niet de snel de handdoek in de ring gooit. Hij zal zich in elke wedstrijd blijven inzetten. Bij Fem is het dag per dag bekijken", aldus ploegmanager Jurgen Mettepenningen.

Hoe is het gesteld met Eli Iserbyt twee dagen na zijn val in Val di Sole? "Er werden geen barsten of breuken vastgesteld, maar het is wel een zeer pijnlijke blessure", vertelt ploegmanager Jurgen Mettepenningen. "Eli liep een geplette spier op of een "paardenbeet"." De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal zit momenteel op ploegstage in Spanje. "Gisteren heeft hij losgereden. Vandaag ging hij zien hoe de reactie daarop is tijdens een duurtraining. Als dat lukt, ziet het er wel goed uit dat hij de overige crossen zal rijden zoals eerder gepland. Dus Gavere, Zolder en Diegem."

Door zijn val heeft Iserbyt enorm veel punten verloren voor de Wereldbeker. Hij staat nu op een derde plaats. "Het is iemand die niet snel de handdoek in de ring gooit. Hij zal zich in elke wedstrijd blijven inzetten." "Het Wereldbekerklassement is nog niet verloren. Michael (Vanthourenhout) loopt punten in op Laurens Sweeck en staat nu mooi tweede. De Wereldbeker is dus nog niet beslist." "Ik verwacht dat Michael dit niveau kan omhoog trekken, dan denk ik dat hij nog volop kan meedingen voor de eindoverwinning in de Wereldbeker."

Eli Iserbyt werd weggedragen op een brancard in Val di Sole.

"Fem zit met vocht in beide knieën en ze heeft een kneuzing aan haar linkerbeen"

Bij Fem van Empel werd er eerst gevreesd voor een ernstige blessure, een breuk in het been werd zelfs even geopperd, maar dat kon snel van de baan en de eerste diagnose aan de medische post op het parcours bracht geen breuken aan het licht. De Nederlandse liep vandaag langs in het ziekenhuis en er werden geen ernstige blessures vastgesteld.

"Fem zit met vocht in beide knieën en ze heeft een kneuzing aan haar linkerbeen", vertelt ploegmanager Jurgen Mettepenningen. "We bekijken het dag per dag hoe het met haar evolueert en of ze in Gavere zal starten." Van Empel was niet voorzien voor de Exact Cross in Mol op 23 december. De Wereldbeker in Gavere is op maandag 26 december.



Fem van Empel kwam zwaar ten val tegen een paaltje in Val di Sole.

