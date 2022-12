Franse verslagenheid is groot: "We konden de zege aanraken, maar het ontglipte ons nog"

Bondscoach Deschamps: "Als er aan het eind geen Heilige Graal wacht, doet dat pijn"

"We hebben bijna een uur lang niet gedaan wat we moesten doen. Daarna hebben we ze met veel moed, kwaliteit en energie tot het uiterste gedreven. Als je dan in minuut 120 een reuzenkans op de voet van de keeper trapt ... Tja", sakkerde hij.

Op een vraag over zijn toekomst hield Deschamps de boot nog even af. "Begin 2023 heb ik een afspraak met de bondsvoorzitter om alle zaken eens op een rijtje te zetten. Ook als we deze finale hadden gewonnen, had ik je het antwoord nog niet kunnen geven", besloot hij.

"We hebben niet alles goed gedaan, maar we hebben wel veel kwaliteit en energie laten zien. In deze wedstrijd kwamen we terug uit het niets. Als je de zege bijna kan aanraken en het ontglipt je nog, dan is het nog moeilijker te verteren."

Lloris: "We eindigen na toernooi van bijna een maand met lege handen"

"We waren te reactief in de finale", reageerde de Franse aanvoerder Hugo Lloris. "Het was net een bokswedstrijd, we gingen elkaar te lijf. Het enige waarvan we spijt kunnen hebben is dat we volledig afwezig waren voor de pauze."



"Maar we hebben niets weggegeven. We hadden een winnaar nodig en het kwam aan op strafschoppen. Dat is altijd wreed. We gaan hier weg met lege handen, na een toernooi van bijna een maand."