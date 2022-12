Deze 10 spelers kunnen vandaag voor de 2e keer wereldkampioen worden

1. Kylian Mbappé

Dé grote ster bij de Fransen, ook al 4 jaar geleden, toen hij werd verkozen tot Beste Jonge Speler van het WK. Deze keer zou Mbappé wel eens de "Gouden Bal" (de prijs voor de beste speler) kunnen winnen.



Als Frankrijk zondag wereldkampioen wordt, dan is dat voor Mbappé 2 dagen voor zijn 24e verjaardag. De jongste dubbele wereldkampioen uit de geschiedenis zal hij dan wel niet worden. Pelé was pas 21 jaar toen hij (zij het geblesseerd) voor de 2e keer de Jules Rimet-trofee mocht kussen.

2. Olivier Giroud

In Rusland was Olivier Giroud nog een beetje het lachertje, omdat hij er ondanks zijn grote inbreng in de Franse wereldtitel niet in geslaagd was te scoren, en dat als diepe spits.



4 jaar later had de inmiddels 36-jarige Giroud niet op veel speelminuten gerekend, als nummer 2 achter Karim Benzema. Maar toen die laatste op de valreep geblesseerd uitviel, kwam Giroud toch weer op het voorplan. En nu schitterde hij wel met goals. Met 4 doelpunten achter zijn naam kan hij zelfs nog topschutter worden.

3. Hugo Lloris

De aanvoerder en met 144 caps ook de Franse recordinternational. Bij zijn club Tottenham kon Lloris in 10 jaar nog geen enkele trofee veroveren, maar bij Frankrijk kan hij nu al zijn tweede hoofdprijs in de wacht slepen. Hopelijk voor hem deze keer zónder blunder in de finale.

4. Ousmane Dembélé

4 jaar geleden moest Ousmane Dembélé nog bedelen om speelminuten - hij kwam niet in actie in de finale - maar nu is de winger van Barcelona een onbetwiste basisspeler, al wacht hij nog altijd op zijn eerste doelpunt.

5. Antoine Griezmann

De Man van de Match van de WK-finale in Moskou en samen met Mbappé toen ook de Franse topschutter, met 4 doelpunten. Op dit WK zwijgt het kanon van Griezmann voorlopig, al haalt hij toch weer een erg hoog niveau.

6. Raphaël Varane

Raphaël Varane was twijfelachtig bij de start van het WK. Niet alleen door een blessure, maar ook omdat hij de voorbije maanden bij Manchester United ook niet geweldig veel vertrouwen kon tanken. Ondanks zijn 29 jaar leek zijn carrière in een dalende lijn te zitten, maar op dit WK bewees Varane nog altijd van grote waarde te kunnen, zelfs als basisspeler.

7. Benjamin Pavard

In Rusland was Benjamin Pavard met zijn dropvolley tegen Argentinië nog goed voor de Goal van het Toernooi. Deze editie speelt de rechtsachter tweede viool, omdat Didier Deschamps resoluut voor Jules Koundé kiest op zijn positie. Of strooit hij opnieuw tegen Argentinië met wat magie?

8. Lucas Hernandez

Terwijl zijn broer Théo Hernandez de pannen van het dak speelt, moet Lucas Hernandez met gemengde gevoelens toekijken vanuit zijn zetel. De vaste linksachter van Frankrijk - ook in Rusland - viel uit in de eerste match en mocht meteen naar huis. Het gaf zijn jongere broer Théo de kans om te schitteren in Qatar.

9 en 10 Steve Mandanda en Alphonse Areola

De tweede en derde doelman bij Frankrijk zijn exact dezelfde als 4 jaar geleden. Steve Mandanda kon zowel in Rusland als in Qatar een klein beetje zijn steentje bijdragen in de (onbelangrijke) 3e groepsmatch van de Fransen.



Areola mocht in Rusland de Wereldbeker omhoog steken terwijl hij nog altijd geen cap op zijn naam had staan. Inmiddels zit hij al aan 5 interlands, maar op dit WK moet hij toch weer zoals vanouds vanop de bank toekijken.

BONUS: Didier Deschamps