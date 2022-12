Waarom kon Frankrijk 7 wissels doorvoeren in de finale tegen Argentinië?

Sinds corona mag een coach per match 5 spelers wisselen. Als het op verlengingen aankomt, komt daar nog een 6e wisseloptie bij. Tot zover de bekende leerstof.



Maar in de finale tegen Argentinië wisselde Frankrijk zowaar 7 keer: Giroud en Dembélé werden al voor de rust naar de kant gehaald, daarna volgden nog Hernandez en Griezmann, Rabiot in de 96e minuut en helemaal op het einde nog Varane en Koundé.



Wat blijkt: als een speler wordt vervangen wegens een vermoedelijke hersenschudding, dan krijg je als coach een gratis extra wissel. Na een forse botsing met Alvarez moest Rabiot groggy naar de kant en zo kon Deschamps uiteindelijk 7 van zijn 11 basisspelers wisselen.