Roberto Martinez: "Het WK in Qatar was mijn allerpijnlijkste moment bij België"

Niet Sporza, VTM, Het Laatste Nieuws, RTBF of Het Nieuwsblad kon Roberto Martinez als eerste strikken voor een groot interview na het WK, wel Piotr Kozminski van het Poolse SportoweFakty.

Martinez blikt onder meer terug op zijn tijd bij de Rode Duivels en dus ook op het onverwacht snelle einde. Op de vraag of Qatar het pijnlijkste moment was van zijn Belgische periode hoeft de Spanjaard niet lang na te denken.

"Absoluut. In de vorige twee eindtoernooien met mij wonnen we alle groepsmatchen. Ik moet toegeven dat ik verrast was door deze nieuwe situatie."

"In onze eerste twee matchen speelden we niet op ons normale niveau. Canada was enorm gemotiveerd en Marokko liet toen al zien hoe sterk het is."

"Ik dacht dat we ondanks dat schimmige begin nog wel op toerental zouden komen. In onze derde match, tegen Kroatië, speelden we ook goed. Helaas wilde de bal er net niet in."