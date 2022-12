Messi versus Mbappé: de ultieme vergelijking van twee fenomenen

De hoofdrolspelers van het WK

Mbappé heeft ook 5 doelpunten achter zijn naam staan, maar deelde wel een assist minder uit (doorslaggevend in de strijd om de titel van topscorer). Hij heeft een voet in 54% van alle Franse doelpunten op dit WK.

Messi miste nog geen enkele minuut op dit WK. Met 5 doelpunten en 3 assists in 6 wedstrijden is hij betrokken bij de helft van alle Argentijnse doelpunten.

Hallucinante statistieken

In zijn hele carrière treft de Argentijn dus om de 104 minuten raak. Elke 72 minuten is hij betrokken bij een doelpunt. Ongezien.

Miljoenencontracten

Kylian Mbappé is the next big thing, maar het imperium van Lionel Messi bouw je niet op één dag.

Followers, likes en views

Desondanks is Mbappé een stuk aanweziger op sociale media. In 6 jaar tijd plaatste hij 1200 foto's op Instagram. Gemiddeld 200 foto's per jaar.

Uitpuilende prijzenkasten

7 keer de Gouden Bal, 10 keer Spaans landskampioen, 4 keer de Champions League, 6 keer topscorer in Europa,... de prijzenkast van Messi staat al jaren op ontploffen.

Een erelijst waar Mbappé nog mijlenver van verwijderd is. De Fransman won tot dusver nog nooit de Champions League of de Gouden Bal. Messi had beide prijzen al twee keer beet toen hij 24 was.

Maar waar Mbappé wel al in het bezit van is? De belangrijkste trofee in het voetbal: de wereldbeker.

Messi probeerde het al vier keer, maar verder dan een verloren finale in 2014 kwam hij tot dusver niet. Een allerlaatste(?) kans om de hoofdprijs toch nog te pakken, volgt vandaag.

Voor Mbappé ging het een stuk vlotter om die felbegeerde trofee te winnen. Hij was amper 19 toen hij de beker in de lucht mocht steken.

Als Frankrijk opnieuw wereldkampioen wordt, dan betreedt Mbappé een heel exclusief clubje van meervoudige wereldkampioenen. Enkel Pelé was jonger toen hij zijn tweede wereldbeker won.

Vervolledigt Messi vandaag zijn trofeeënverzameling met de allerbelangrijkste beker of trapt een Franse bliksemschicht die ultieme droom aan diggelen?

Wat het ook wordt, de finale tussen de koning en de troonopvolger wordt er eentje voor in de geschiedenisboeken.