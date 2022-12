Qatarese voorzitter van PSG spreekt over droomfinale: "Maar voor Neymar is het heel moeilijk"

"Het is niet makkelijk. Kylian speelt dan weer zijn tweede WK-finale op rij, dat is fantastisch. Hij bewijst momenteel de beste speler ter wereld te zijn. Ik kan niet wachten tot zondag, tot we in het stadion zitten. Als PSG-voorzitter zou ik de wereldtitel aan beide spelers willen geven."

Al-Khelaifi had het moeilijk om te kiezen tussen Frankrijk en Argentinië. "Ik leid een Franse club en Frankrijk is mijn tweede vaderland, maar voor Messi is het waarschijnlijk zijn laatste WK."

"Ik ben heel fier twee zo'n spelers in mijn team te hebben", stelde Al-Khelaifi. "Het zijn twee van de beste spelers ter wereld en ze spelen de WK-finale in mijn land, Qatar. Het is het best mogelijke scenario."

Al-Khelaifi sprak zich ook nog uit over een mogelijke contractverlenging van Lionel Messi bij PSG. De overeenkomst van de Argentijnse sterspeler loopt eind dit seizoen af. "We praten na het WK verder. Hij is heel gelukkig bij onze club. Hij is aan een geweldig seizoen bezig en heeft zich helemaal aangepast aan het Franse voetbal. Ik denk echt dat hij wil blijven."



Voor de derde PSG-ster in Qatar liep het WK minder goed af. Neymar ging er met Brazilië in de kwartfinales uit tegen Kroatië. "Dat greep me erg aan", zei Al-Khelaifi. "Als supporter hoopte ik op een halve finale Brazilië-Argentinië. Iedereen verwachtte die match."

"Ik weet dat Neymar na zijn blessure (in het eerste groepsduel, red.) er alles aan gedaan heeft snel terug te komen. Ik heb het er met Luis Campos (technisch adviseur van PSG, red.) en coach Christophe Galtier al over gehad. We willen hem troosten. Er was ook al contact met Neymar en zijn vader en het is momenteel nog heel moeilijk voor hem."