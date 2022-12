6 kg verliezen in enkele weken tijd? "Met dieet, gecombineerd met sauna, ligt Nina Sterckx op schema"

Onze Belgische trots in het gewichtheffen Nina Sterckx wil morgen hoge ogen gooien in de -49kg-klasse op het WK in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Normaal gezien komt Sterckx uit in de -55kg-klasse, maar deze klasse bestaat niet op de Olympische Spelen.

"In Tokio is Nina ook aangetreden in de -49-klasse. Toen hadden we ervoor gekozen om enkel af te vallen via dieet en weinig op die saunasessies te rekenen, want er was maar één uur per persoon voorzien vanuit de organisatie", vertelt haar trainster Bieke Vandenabeele. "Maar in één uur kan je onvoldoende vocht verliezen." Nu heeft Sterckx die mogelijkheid wel. "We hebben er dus voor gekozen om iets meer gewicht te verliezen via saunasessies", vertelt Vandenabeele verder. Zo moest onze 20-jarige landgenote drie weken voor het WK nog 6 kilogram verliezen. "Vandaag ligt Nina volledig op schema en zal ze 1,5 kilogram vocht moeten verliezen, dat is perfect haalbaar."

Het trainerskoppel Bieke Vandenabeele en Tom Goegebuer.

"Masterplan van saunasessies"

Natuurlijk is de vraag: hoe gaat ze uit de sauna komen? Hoeveel energie gaat ze nog hebben? En gaat ze niet draaierig zijn? "Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het enige wat je kan doen, is uitproberen", vertelt Vandenbeele verder. "We hebben al getest om twee kilogram vocht te verliezen bij een hoger gewicht, maar natuurlijk is dat niet hetzelfde om aan 58 kilogram twee kilogram te moeten verliezen dan aan 51 kilogram." Dinsdagavond begint haar competitie. "Hoogstwaarschijnlijk gaat ze op maandagavond enkele saunasessies doen tot een bepaald gewicht. Nog net boven de 49 kilogram. Dan dinsdagochtend nog enkele sessies tot ze op het ideale gewicht zit."



"We gaan niet alles de avond voordien doen, want het hangt ook af hoeveel vocht ze ’s nachts verliest. Want we willen ook niet dat ze té licht is. De volgende ochtend gaat we het bijregelen met nog extra saunasessies", aldus Bieke Vandenabeele.

De weging begint 2 uur voor de wedstrijd en je hebt 1 uur de tijd om je te wegen. "Stel dat ze nog te zwaar is, dan heb je op de wedstrijdlocatie de mogelijkheid om nog een extra saunasessie in te plannen." "Ideaal is dat niet, want dan heb je maar 1 uur de tijd voor je opwarming, plus je drinkplan te voltooien." Sterckx zal zo na de weging voldoende beginnen te drinken om perfect gehydrateerd te geraken voor aanvang van de wedstrijd om ideaal te kunnen presteren.

Nina Sterckx.

"Vochtafgifte door waterloading?"

Er wordt voor een belangrijk moment zoals een WK of Olympische Spelen steeds een strikt dieet voorgeschreven via een diëtiste, aangevuld met saunasessie op de wedstrijd zelf.

"Eén week voor de wedstrijd beginnen we met waterloading", vertelt ze verder. "Dat betekent dat Nina extreem veel gaat drinken. Veel meer liters dan dat ze anders drinkt op een normale dag." "Door zo veel te drinken, gaat je lichaam reageren door veel vocht af te geven door veel te moeten plassen, waardoor je het zout uit je lichaam verwijdert." "De laatste dagen voor de wedstrijd gaat ze ook extreem weinig koolhydraten en zout eten waardoor haar lichaam ook geen vocht kan vasthouden." "De laatste twee dagen stopt ze met waterloading. Nina gaat op dat moment heel weinig drinken, waardoor haar lichaam nog steeds reageert met vocht af te geven. Daarna gaat ze de sauna in en dan gaat het redelijk snel om vocht te verliezen."

Nina Sterckx warmt haar spieren vandaag op in Lochristi.

Is dit wel gezond?

Is het niet gevaarlijk om zoveel kilo’s te moeten afvallen? "Bij ons is het maar 1 keer per jaar. Bij andere sporten doen ze dat soms verschillende keren per jaar", reageert Bieke Vandenabeele. Nina Sterckx zal na het WK omhoog gaan in gewicht om op die manier meer spiermassa op te bouwen. "Als ze constant extreem dieet, gaat haar lichaam al de calorieën die je opneemt opslaan. Dat is wat we willen vermijden. Daarom zullen we dit protocol heel zelden doen."

"Nu hebben we het voor het eerst gedaan na de Olympische Spelen in Tokio richting het eerste selectietornooi. Het ideale scenario is het opnieuw te doen bij

de volgende Olympische Spelen in Parijs. Dat haar lichaam even tijd krijgt om

meer spiermassa aan te maken om op die manier ook sterker te worden." Waarom kan Sterckx niet constant op een lager gewicht blijven heel het seizoen? "Door constant te diëten, gaat haar lichaam ook geen spiermassa kunnen aanmaken, waardoor ze haar krachtgroei gaat afremmen. En dus ook niet sterker gaat worden", besluit Vandenabeele.