Nina Sterckx kroont zich voor de 7e keer tot Belgisch kampioen gewichtheffen

Wedstrijdritme opdoen en een goede generale repetitie voor het WK. Dat was het doel voor Nina Sterckx op het BK in Lochristi.

En ze stelde niet teleur in de categorie -55 kg. Met 92 kg trekken en 115 kg stoten veroverde ze haar 7e Belgische titel.

Bij het stoten had ze wel een 2e poging nodig, maar ze benaderde in elk geval wel haar persoonlijke records (95 kg en 118 kg). Hoopgevend met het oog op het WK (5-16 december) in Colombia.

Al moet Sterckx wel nog ruim 5kg afvallen, want op het WK doet ze mee aan de klasse -49 kg. Haar vaste categorie -55 kg geldt namelijk niet langer als olympisch.

"Het is niet evident om zoveel af te vallen", vertelt ze. "Het is heel strikt en het vraagt veel van mij. Er komt ook veel bij kijken. Het is zaak om zo veel mogelijk spiermassa te behouden om toch nog een sterk totaal neer te zetten."