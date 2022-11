Nina Sterckx moet 6 kg afvallen voor WK gewichtheffen: "Een moeilijke beslissing"

“Normaal gezien moet Nina er op één been winnen”, vertelt Bieke Vandenabeele, technisch directeur van de federatie en trainster van Nina Sterckx. “Maar dat is ons voornaamste doel niet. Nina trekt naar het kampioenschap om wedstrijdritme op te doen.”

Vandaag verzamelen een heel pak sterke Belgen in Lochristi. Daar vindt het Belgisch kampioenschap gewichtheffen plaats. Wie in België gewichtheffen zegt, denkt meteen aan Nina Sterckx. Ook het jonge Belgische talent tekent present op het BK.

“Deze keer is het zo dat enkel je piekprestatie meetelt in de selectieperiode. We mikken dus op een zo goed mogelijk resultaat in de -49kg-klasse.”

“Tegen alle verwachtingen in brak ze daar een wereldrecord. Ze is momenteel dus de sterkste junior op dit continent. Presteren op het wereldkampioenschap zal meteen belangrijk zijn. Het is namelijk al het eerste selectietoernooi voor de Olympische Spelen.”

Over drie weken staat het wereldkampioenschap gewichtheffen al op het programma. Daar zou Sterckx normaal gezien in topvorm naartoe gaan. Zo werd onze 20-jarige landgenote een kleine maand geleden - met een heuse demonstratie - nog Europees kampioen bij de junioren.

-49-klasse? Normaal gezien komt Sterckx uit in de -55kg-klasse, maar die wordt dus geschrapt op de volgende Spelen. Vandenabeele en haar pupil moesten dus de keuze maken: naar boven of beneden? Het is dus voorlopig het eerste geworden.



“Dat was initieel wel slecht nieuws. De keuze ging dan tussen -49 en -59 kilogram, daar zit een enorm groot verschil tussen. Het was dan ook een moeilijke beslissing, die wij als coach ook zelf niet kunnen nemen. Nina heeft beslist om af te vallen naar 49 kilogram. We hebben dat toegestaan en geven haar 1 kans: het wereldkampioenschap.”



“Daarna gaan we normaal gezien omhoog naar de 59-categorie. Als we Nina te lang in de -49 houden, gaan haar prestaties stelselmatig ook omlaag gaan. Voor de Olympische Spelen houden we dan de keuze voor de twee categorieën nog open.”