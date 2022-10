Nina Sterckx (20) wint EK junioren gewichtheffen met 2 wereldrecords: "Vooraf gepland"

Nina Sterckx won begin mei in Griekenland het WK bij de junioren in haar klasse én werd ook uitgeroepen tot wereldkampioene over alle klassen. Op het EK bij de elite later in mei in Albanië was ze goed voor brons. Ze trok toen 94 kg en stootte 111 kg, goed voor 205 kg in totaal.



Enkele maanden later deed de jonge Belgische opnieuw in Albanië weer wat kilo's beter. Ze trok 95 kg en stootte bij haar derde poging liefst 118 kg.

Die 118 kg is een wereldrecord bij de junioren, samen met de 95 kg van het trekken kwam Sterckx tot een totaal van 213 kg, ook dat is nooit eerder gedaan door een juniore. Dat totaal van 2013 zou ook brons hebben opgeleverd op de Spelen in Tokio, daar werd Sterckx vorig jaar 5e.



Sterckx' 3e poging op de snatch op 98 kg lukte niet. Ze domineerde de competitie: de Roemeense Andreea Cotruta pakte zilver met 201 kg (89+112), de Duitse Annika Pilz brons met 185 kg (84+101).



Ter verduidelijking: bij het trekken (snatch) wordt de halter in een vloeiende beweging met gestrekte armen tot boven het hoofd gebracht. Bij het stoten (clean & jerk) wordt de halter eerst tot op schouderhoogte gebracht langs een hurkzit om, waarna de halter in een keer met gestrekte armen naar boven wordt gestoten.



(lees de reactie van Sterckx onder de IG-post)