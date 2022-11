BEKIJK: Wegrenner Bert Van Lerberghe zegeviert in De Panne Beach Endurance voor Timothy Dupont

De Panne Beach Endurance, een wedstrijd over 52 kilometer, is een van de belangrijkste mountainbikewedstrijden op het Belgische strand. Vanuit De Panne worden 3 ronden afgewerkt tot net over de Franse grens, in Bray-Dunes wordt gekeerd.



De regen en wind maakten er dit jaar een zware editie van. In de finale kwamen de wegrenners bovendrijven. Een elitegroep met Van Lerberghe, Dupont, Jordi Warlop, Tim Declercq en Tim Merlier zou om de zege strijden.



Quick Step-Alpha Vinyl kan het ploegenspel spelen: Declercq probeerde het een paar keer, maar hij kreeg geen ruimte. Warlop haalde hem vaak terug. Zo zou een spurt beslissen.



In een sprint met zijn tweeën rekende Van Lerberghe af met Dupont, die de Belgische kampioenenstrandtrui draagt. Warlop eindigde dicht op drie, Declercq op vier en Merlier op vijf.



Sep Vanmarcke finishte als negende. Bij de vrouwen ging de zege voor het vierde jaar op rij naar Grace Verbeke, oud-winnares van de Ronde van Vlaanderen.