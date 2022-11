Klimmer Van Duysen:"18-jarig winnaarstype dat steeds voor goud wil gaan".

De klimsport stond voor het eerst op het programma op de Olympische Spelen in Tokio. Het is dus een vrij jonge olympische sport. Daarom mochten de klimmers ook mee naar de Turkse Rivièra.

"Het is heel speciaal dat we voor de eerste keer mogen meegaan op trainingskamp", vertelt Hannes van Duysen. "We focussen hier meer op fysieke voorbereiding op het seizoen, met kracht- en conditietraining. Op andere stages leggen we ons meer toe op het technische van het klimmen zelf en het klimspecifieke."

Hannes Van Duysen werd deze zomer in Dallas (VS) voor de tweede opeenvolgende keer wereldkampioen boulder bij de junioren.



"De laatste twee jaar beginnen mijn resultaten beter en beter te worden bij zowel de jeugd als bij de volwassenen. Dat belooft wel veel voor de Spelen in Parijs en nadien in Los Angeles", aldus de tweevoudig wereldkampioen.