Ross Brawn, de architect achter de wereldtitels van Schumacher, zwaait F1 uit

"Ik zal nu van de Formule 1 genieten vanuit mijn zetel, juichend en vloekend als een F1-fan. Ik ben blij dat de sport op een fantastische plek is met een fantastische toekomst."

Maar een terugkeer naar het team waar hij 5 wereldtitels op een rij pakte, komt er niet. In een column kondigt Brawn zijn afscheid van de Formule 1 aan.

Ross Brawn begon in de jaren 70 als mecanicien aan zijn carrière in de autosport en klom snel hogerop in de rangen bij Williams.

De Brit verwierf pas echt bekendheid bij Benetton, waar hij in 1994 en 1995 twee wereldtitels op een rij veroverde met Michael Schumacher. Brawn werd toen al geroemd voor zijn tactische meesterzetten.

Brawn volgde zijn Duitse poulain Schumacher mee naar Ferrari en ook daar was het duo succesvol met een indrukwekkende reeks van 5 wereldtitels tussen 2000 en 2004.

Na een sabbatjaar verscheen Brawn in de pitstraat bij Honda. Toen het team in 2008 de stekker eruit trok, kocht Brawn het team en doopte hij het om tot Brawn GP. Met een geniale uitvinding - de dubbele diffuser - loodste hij Jenson Button meteen naar de wereldtitel in 2009.

Brawn verkocht eind 2009 zijn team aan Mercedes, voor het eerst sinds 1955 terug in de Formule 1. Hij werkte er nog een tijdje samen met Schumacher voordat hij in 2013 weer uit de sport verdween.



Begin 2017 keerde Brawn terug in de Formule 1 toen de Amerikaanse eigenaar Liberty Media hem aanstelde als technisch en sportief directeur.