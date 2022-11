Beste hoofdrol, beste komedie, beste haarstijl... Dit zijn onze Formule 1-oscars

Beste hoofdrol: Max Verstappen (Red Bull)

Geen discussie bij de jury: wereldkampioen Max Verstappen verdient de hoofdprijs. Vorig seizoen moest hij tot de laatste meter knokken voor de wereldtitel, dit seizoen kopte hij de bal al veel vroeger binnen. Na de GP van Australië wilde hij even niet aan de wereldtitel denken, maar daarna won hij de ene race na de andere. Niemand deed ooit beter dan 15 overwinningen in een seizoen. Zijn mooiste zege dit jaar? Dan kiezen we voor die in de GP van de VS. Omdat Verstappen er - na een slechte pitstop - een mooi en respectvol duel met titelconcurrent Charles Leclerc uitvocht.

Beste bijrol: Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc mag zich de grootste uitdager van Max Verstappen noemen. Vooral in het begin van het seizoen legde hij de titelverdediger het vuur aan de schenen. Leclerc mocht zich WK-leider noemen, maar al snel schoten de Monegask en zijn team Ferrari zichzelf in de voet. Met als dieptepunt de GP van Frankrijk. Leclerc reed comfortabel op kop toen hij zijn auto in de bandenmuur parkeerde. Als troostprijs sleepte Leclerc vorig weekend nog de vicewereldtitel uit het vuur.

Beste kortfilm: Zhou Guanyu

De Chinese rookie Zhou Guanyu beleeft op het circuit van Silverstone de schrik van zijn leven. Bij de start wordt de Alfa Romeo meteen de lucht in gekatapulteerd.

De Chinees belandt op zijn dak (lees: de halo) en glijdt met hoge snelheid de grindbak in. De auto komt zelfs tussen de bandenmuur en de omheining terecht. Gelukkig kunnen Zhou en de toeschouwers het nog navertellen.

Beste comeback: Kevin Magnussen

Vorig jaar moest Kevin Magnussen plaats ruimen voor de roebels van Nikita Mazepin, dit jaar mocht de ervaren Deen zijn comeback maken bij het Haas-team. Met succes. Magnussen sprokkelde meteen punten voor de Amerikaanse renstal in de openingsraces. Twee weken geleden werd het nog mooier in Brazilië. In de kwalificaties zette Magnussen - met wat mazzel - de snelste chrono neer. De kers op de taart van een puik seizoen.

Beste soap: Oscar Piastri

Oscar Piastri (21) heeft nog geen race op het hoogste seizoen gereden, toch belandde hij al in een echte F1-soap. Met dank aan meester in het vak Fernando Alonso. Nadat Sebastian Vettel zijn afscheid had aangekondigd, liet Aston Martin weten dat Alonso hem kwam vervangen. Zijn huidig team Alpine schoot in een kramp. De Fransen kondigden prompt aan dat hun talent Piastri zou promoveren. De Australiër schoot op zijn beurt in een kramp. Piastri reageerde met het bericht dat hij helemaal niet voor Alpine zou racen in de Formule 1. Later kondigde McLaren zijn komst aan. F2-kampioen Piastri krijgt er het zitje van zijn landgenoot Daniel Ricciardo. Die belandde in een andere soap. Wordt vervolgd.

Beste kostuum: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton heeft het flink te verduren gekregen dit seizoen. Niet alleen omdat zijn Mercedes in het begin van het seizoen niet vooruit te branden was, denk maar aan het stuiteren, ook omdat de nieuwe FIA-voorzitter de regels strikt wil naleven. De Brit moest zijn piercings laten verwijderen. Als protest droeg de flamboyante toprijder in Miami zijn hele juwelendoos: 3 horloges om zijn polsen, aan elke vinger een glinsterende ring, oorringen, een neuspiercing en rond zijn nek minstens 4 kettingen.

Lewis Hamilton "blinkt" uit in Miami.

Beste komedie: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton krijgt dit seizoen 2 oscars mee naar huis. Ook die voor beste komedie mag hij op zijn kast zetten. Na zijn 4e plaats in Azerbeidzjan kruipt Hamilton als een gebroken man uit zijn stuiterende Mercedes. De 37-jarige rijder kampt met hevige rugpijn en vreest voor de race in Canada, een week later. Hamilton komt gewoon aan de start in Montréal. Om er als 3e te finishen.

Lewis Hamilton raakt nauwelijks uit zijn auto in Azerbeidzjan.

Beste haarstijl: Valtteri Bottas

Hamiltons voormalige ploegmaat Valtteri Bottas is een hippe vogel geworden. De Fin houdt niet alleen van gravelfietsen, hij laat deze maand ook een snor staan. Movember, weet u wel.

Beste geluid: Sergio Pérez

Met 2 zeges en een 3e plaats in de eindstand heeft Sergio Pérez er zijn beste seizoen opzitten. In Hongarije viel de Mexicaan op met een komisch tafereel over de boordradio. Tijdens de oefensessies kreeg Pérez een hoestaanval. "Hier hangt een allergie", zei hij. Omdat Pérez een jaar eerder was uitgevallen op de Hungaroring? Dit jaar finishte de Red Bull-rijder er als 5e.

Lifetime achievement award: Sebastian Vettel

Na 16 jaar zet Sebastian Vettel (35) een punt achter een succesvolle Formule 1-carrière. De Duitser zwaaide in Abu Dhabi af met 3 vice- en 4 wereldtitels. Om zijn afscheid aan te kondigen, startte Vettel zowaar een Instagramaccount op. Tot dit jaar weigerde hij de sociale media te omarmen. Belangrijker vindt Vettel zijn sociaal engagement. "Er zijn veel belangrijkere en grotere dingen in het leven dan racen", legde hij uit. De voormalige Red Bull- en Ferrari-rijder vroeg de voorbije jaren onder meer aandacht voor het milieu en voor lhbt’ers.

Sebastian Vettel steunt de lhbt-gemeenschap.