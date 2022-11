Sebastian Vettel (35) zwaait af: "Er zijn belangrijkere zaken dan racen"

In 16 jaar reed Sebastian reed 3 vice- en 4 wereldtitels bij mekaar. In Abu Dhabi draaide hij een bladzijde om, na een 10e plaats in de laatste race van 2022.

"Een grote dag en daar wil ik iedereen voor bedanken", zei hij in een interview op het circuit. "Ik heb veel mensen zien lachen. Ik zal het zeker missen, meer dan ik nu besef."

De hoogdagen van Vettel (bij Red Bull) liggen al even achter hem. De Duitser sloot zijn carrière af bij middenmoter Aston Martin.

"De voorbije twee jaar waren teleurstellend, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven", sprak hij.

Dat er niet alleen brandstof door de aderen van Vettel pompt heeft hij de voorbije seizoenen laten zien. De coureur kwam onder meer op voor het milieu en voor lhbt’ers.



"Ik vond het een voorrecht om in deze positie te staan en iets voor de wereld te betekenen. Het is fantastisch om te zien dat er ook echt geluisterd wordt."

"Hopelijk kan ik de fakkel doorgeven aan andere rijders. Want er zijn veel belangrijkere zaken dan racen."